Estos son los 'culpables' de las sintonías de PP, PSOE, Podemos, UP y Ciudadanos

Manuel Pacho compuso la melodía del PP en 1989, dice que se inspiró en un emprendedor y que los tonos "son como chispazos, que se te están ocurriendo ideas y que estás tratando de conseguir un invento o un concepto".

A Julio Mengod se le ocurrió la melodía para el PSOE en 1981.Tuvo que pasar por el filtro de Alfonso Guerra, quien le pidió que recortara algunas notas. Lo hizo encantado. Dice que "a Mozart le pasó lo mismo con un emperador".

La melodía del PP a Julio no le acaba de convencer, claro que a su rival tampoco le convence la de los socialistas de la que dice que "me parece buena, pero como música política es un auténtico desastre porque no es recordable, no es entendible y es muy difícil de tararear".

Quizá uno de los culpables de que Pablo Iglesias se emocione es el autor de la música, Alejo Stivel. No le convencen ni la del PSOE ni la del PP: "Que me perdonen mis colegas, pero me parecen melodías "bastante casposas, eurovisivas".

David o'Town no es músico profesional y ha compuesto el himno de Unidad Popular-IU en su habitación de un piso compartido. Cree que el suyo es el tema que más se mueve en internet y dice que las otras "son más de los mítines, de actos oficiales".

Álvaro Galán hace la música de Ciudadanos y ve la de Podemos como la más cercana a la suya. Haría la de otro partido, porque ante todo se considera "un profesional.

Mengod es de la misma opinión y trabajaría para cualquier ideología. A Pacho le gustaría hacer lade un partido de izquierdas, pero del extranjero. O'Town y Stivel se mantendrían siempre en la izquierda. Alejo añade que haría una excepción con Donald Trump. Le compondría un tema, pero "para ridiculizarlo".