Presidentes autonómicos y líderes del PSOE piden a Ferraz una reacción urgente tras la derrota electoral

LÍDERES SOCIALISTAS RECHAZAN APLAZAR EL DEBATE

Frente al atrincheramiento de Ferraz, que busca aplazar el Congreso del PSOE como sea, los presidentes autonómicos consideran que no debe retrasarse ni el debate interno ni la autocrítica. Importantes dirigentes socialistas consideran que la reacción tiene que ser urgente si el PSOE quiere convertirse de nuevo en una alternativa de gobierno clara al PP. Por su parte, los presidentes autonómicos no quieren resignarse y afirman que la mayor derrota de la historia del socialismo no puede ser afrontada aplazando el debate y el análisis cuando, además, una nueva formación como Podemos se ha quedado a tan solo 300.000 votos del PSOE.