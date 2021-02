Una vez concluya el escrutinio de las elecciones autonómicas de Cataluña, será el turno de los partidos políticos, que a partir del lunes 15 de febrero tienen la tarea de negociar entre ellos y llegar a acuerdos con los que poder formar un nuevo Govern.

A tan solo unos minutos para las 22:00 horas y con más de la mitad de los votos contabilizados, el PSC y ERC empatan en número de escaños con 33 diputados en el Parlament de Cataluña, aunque Junts se sitúa muy cerca con 32 asientos.

Por su parte, Vox irrumpe en la cámara con 11 diputados, seguido por la CUP con nueve, En Comú Podem con ocho, Ciutadans con seis y el PP con tres, mientras que el PDeCat se quedaría fuera.

Con estos números, un posible Govern lo formaría un tripartito PSC-ERC-En Comú Podem, que juntos sumarían 74 diputados, o bien una nueva coalición independentista con ERC, Junts y la CUP, también con 74 diputados.

Si no quieres esperar a saber cuántos escaños sumarían las diferentes coaliciones entre partidos, puedes averiguarlo utilizando el Pactómetro, la sencilla herramienta de laSexta.com que te permite probar diferentes combinaciones de grupos políticos y ver si llegarían a la mayoría absoluta, que se sitúa en 68 diputados.

Para hacer tus propios cálculos solo tienes que pinchar sobre los botones de los partidos, representados cada uno de ellos con un color. Cuando lo hagas, verás que aparecen de forma automática en la barra de escaños, de modo que puedes comprobar cuándo se llega a la mitad de la barra, que simboliza la mayoría de 68 escaños del Parlament. Además, puedes ir añadiendo o quitando partidos a tu gusto según las distintas opciones de gobierno posibles.

Resultados elecciones catalanas de 2017

Las últimas elecciones a la Generalitat de Cataluña tuvieron lugar el 21 de diciembre de 2017 y se celebraron en un ambiente político complejo, marcado por el referéndum y por la declaración unilateral de independencia vividos dos meses antes en la región. La ilegalidad de estos actos motivó al entonces presidente del Govern, Carles Puigdemont, a salir del país e irse a Bruselas. Además, visto el punto al que había llegado el 'procés', el Gobierno central decidió intervenir en Cataluña aplicando el artículo 155 de la Constitución. De este modo, se destituyó a Puigdemont, se disolvieron las Cortes catalanas y se convocaron elecciones.

El partido ganador del 21D fue Ciudadanos, que llevaba a Inés Arrimadas como número uno en sus listas y que se hizo con el 25,37% de los votos y 36 escaños parlamentarios. Cerca del partido naranja se quedó la formación independentista JxCat, que obtuvo 32 escaños con Puigdemont como aspirante a volver a presidir la Generalitat. La tercera posición fue para ERC, que llevó a Oriol Junqueras como candidato y que sumó 32 asientos en el Parlament.

Los siguientes partidos se colocaron a una distancia considerable en el escrutinio. El PSC, representado por Miquel Iceta, recibió el apoyo del 13,88% de los electores, que le permitieron hacerse con 17 escaños en la Cámara. Por detrás se situó otro grupo de izquierdas: CatComú-Podem, que consiguió 8 escaños con Xavier Domènech como cabeza de lista. Mientras, tanto el PP de Xavier García Albiol como la CUP de Carles Riera se quedaron con 4 asientos parlamentarios.

La victoria de Ciudadanos no fue sinónimo de acceso a la presidencia para los de Arrimadas. A diferencia del partido naranja, que no sumó los apoyos suficientes para llegar a la mayoría absoluta, JxCat sí se garantizó el voto a favor de ERC y la abstención de la CUP en una posible sesión de investidura. Por ello, el presidente del Parlament, Roger Torrent, propuso como candidato a Puigdemont, aunque finalmente no pudo someterse a la votación del Parlament por encontrarse fugado en Bruselas y perseguido por la justicia. De esta manera, el diputado elegido por JxCat fue Quim Torra, compañero de Puigdemont y que consiguió acceder a la Generalitat el 14 de mayo de 2018. Torra fue nombrado por mayoría simple en el Parlament, al obtener 66 votos a favor, 65 en contra y 4 abstenciones.