Más de 500 periodistas de 180 medios de todo el mundo, pendientes del 27S

No sólo España vive pendiente de las urnas catalanas. Medios de todo el mundo no le quitan ojo a una jornada electoral que muchos consideran crucial. Aued Threté, corresponsal de Canal Plus Francia, ha explicado a laSexta que "para Francia es importante porque es un país vecino e interesa saber lo que va a pasar".



Juliette Charlety, corresponsal de CNBC Internacional destaca que "hay expectación por captar la percepción de la actualidad".



Las elecciones son portada en periódicos de toda Europa. Los corresponsales llevan días enviando crónicas sobre la situación política y por eso ni siquiera los turistas recién llegados viven ajenos a la jornada.



La expectación mediática se suma a la importante presencia de líderes internacionales durante la campaña. Cameron, Merkel, Obama, Tsipras, y el último, Sarkozy. Nicolás Salvador, de Radio Equinox Francia, sostiene que "la visita de Sarkozy ha hecho crecer la expectación".



En total, 550 periodistas de 180 medios comunicación que siguen la jornada electoral a pie de urna.