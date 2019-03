Eduardo Inda: "Rajoy cometió el error de no hacer coincidir elecciones generales y catalanas"

CUESTIONA LA ESTRATEGIA DEL PP

El periodista Eduardo Inda ha valorado los primeros datos del recuento del 27S y ha destacado que "la decisión del presidente Rajoy de no hacer coincidir generales y catalanas fue un error, igual que lo fue no considerar esto como algo más que unas autonómicas". No obstante, Inda ha añadido que este proceso se inició con el expresidente Zapatero, "abriendo la caja de los truenos con el Estatut".