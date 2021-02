Cruce de reproches en 'El Debat' entre las candidatas Àngels Chacón y Laura Borrás, que le ha recordado a la cabeza de lista del PDeCAT su papel como consellera de Empresa en el Govern de Cataluña hasta hace tan solo unos meses.

El rifirrafe ha comenzado cuando Chacón le ha dicho a Borrás que "no debe olvidar tan rápido" porque "aunque ahora vengan elecciones y sea muy tentador hacer propuestas económicas", en "los sectores saben perfectamente quién los ha defendido".

"No debe olvidar que fue consellera de este Gobierno al que tanto denosta, pero usted viva en su mundo particular. Cree el ladrón...", le ha espetado en respuesta la candidata de Junts per Catalunya, a lo que Chacón le ha asegurado: "Coherencia la he tenido siempre".

"Si supiera el trabajo que hemos llevado a cabo, debería saberlo, el que ella misma también ha llevado a cabo en el Gobierno de la Generalitat", ha apuntado Borrás, antes de citar su propuesta relativa a los test de antígenos y después de que Chacón le haya preguntado: "¿Pero usted no es la de la confrontación, la del 'no' a todo?".