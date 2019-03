Junqueras, desde la cárcel de Estremera: "Nos tienen ganas. El 2 de noviembre tenía muy claro que nos encerraban"

En uno de los locutorios de la cárcel de Estremera donde se encuentra Oriol Junqueras y cristal mediante se ha entrevistado el exvicepresident con el periódico de Cataluña. Este lunes podría salir, pero desconfía: "Nos tienen muchas ganas. El 2 de noviembre tenía muy claro que nos encerraban".

Más delgado, algo resfriado y con el cabello más largo, Junqueras se ha mostrado cauto cuando le preguntan por el Supremo. Prefiere no callar: "Fui muy cauto, ignoro si por prescripción del abogado o simplemente posición vital de no querer ponerse en lo mejor por evitar frustraciones" explica Xabi Barrena, periodista de 'El Periódico'.

Relata el periodista que pasa 16 horas en su celda, el resto del día juega al ajedrez y al baloncesto con otros presos. Pero su pensamiento está en la campaña electoral ya que le gustaría estar en activo: "Sí claro, sobre todo en comparación con lo que hay aquí dentro. La ofensiva contra Catalunya solo se frena venciendo el 21 de diciembre".

Además ha pedido que la Unión Europea supervise las elecciones para no tener dudas sobre el resultado, según publica el diario Político que recoge La Vanguardia. La estrategia, dice, debe cambiar: "Nada es fácil, hay que persistir. Hay que tirar menos de fuegos artificiales. Lo de 'suaviter in modo, fortifer in re', es decir, suave en las formas, firmes en el fondo, cobra más sentido que nunca".

Cuenta que los otros internos se acercan para preguntarle por asuntos de todo tipo: economía, agricultura o incluso grafología. Y que hay una banda de colombianos que les protege: "Nos tratan de cine, sobre todo los internos, que se desviven por nosotros. Uy! Hay de todo. Al módulo se le conoce como el pabellón de los atroces".

Un fuerte contraste con la vida política que se desarrolla en el exterior. Este lunes comienza la campaña electoral de Esquerra en Vic. Al ser preguntado por si se le verá en Vic, Junqueras dice que "ya lo veremos". Si acudirá a la cita, dependerá de una decisión judicial.