Mariano Rajoy ha vuelto a hacer gala de su gran oratoria y ha vuelto a dejar una frase para la posteridad. Sucedía este jueves en el acto de campaña en León del candidato popular, Alfonso Fernández Mañueco. El expresidente del Gobierno hablaba de la importancia de movilizar a los votantes. "Los últimos escaños de cada provincia se pueden decidir por 15 votos, por 12 o por 10", explicaba.

Es entonces cuando llegaba la frase que ha hecho las delicias de las redes sociales. "Las batallas no se ganan hasta que se ganan y todas se ganan en el último minuto. Todas no, pero muchas sí. Hasta el último minuto puede ocurrir cualquier cosa. Esto es lo que quería deciros en el día de hoy", sentenciaba.

Era tal vez lo que faltaba para animar la campaña electoral del PP, que ha tenido de todo, desde visitas a ganaderías, queserías, bodegas... hasta las habituales menciones de la derecha a la ya extinguida ETA y su participación en política.

Con esta nueva frase del expresidente recordamos otras míticas de sus años al frente del Partido Popular, en la oposición y después como líder del Ejecutivo:

"¿Ustedes piensan antes de hablar o hablan tras pensar?", preguntaba en el debate de la moción de censura en su contra.

"Haré todo lo que pueda y un poco más de lo que pueda si es que eso es posible, y haré todo lo posible e incluso lo imposible si también lo imposible es posible".

"Todo su proyecto político se resume en una máxima: cuanto peor mejor para todos y cuanto peor para todos mejor, mejor para mí el suyo. Beneficio político", decía en una réplica al entonces secretario general de Podemos, Pablo Iglesias.

En otra campaña, la de diciembre de 2015 decía: "Es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde"…

"Un vaso es un vaso y un plato es un plato", explicó en una entrevista con Carlos Alsina en Onda Cero.

"Fin de la cita", dijo en varias ocasiones en el Congreso con los Papeles de Bárcenas.

"Todo lo que se refiere a mí y que figura allí y a los compañeros de partido que figuran ahí, no es cierto, salvo alguna cosa que han publicado los medios", decía también ante las acusaciones de corrupción.

Y decenas de sentencias que no tienen rival como: "No he dormido nada, no me pregunten demasiado", "Porque después del año 14 viene el año 15", "Una cosa es ser solidario y otra cosa es serlo a cambio de nada", "La cerámica de Talavera no es cosa menor, dicho de otra forma, es cosa mayor", "Me gustan los catalanes porque hacen cosas", "A veces lo mejor es no tomar decisiones, y eso en sí, es una decisión", "Los españoles son muy españoles y mucho españoles", "Somos sentimientos y tenemos seres humanos", "It´s very difficult todo esto", "Exportar es positivo porque vendes lo que produces".