Vox ficha a Henríquez de Luna, ex número dos de Esperanza Aguirre en el PP de Madrid

El concejal del PP Henríquez de Luna ha anunciado que se pasa a Vox a través de una publicación en Twitter. "Hoy quiero hacer público que, después de varios días de reflexión y retiro interior, he decidido volver a levantarme y alzar la Vox para seguir defendiendo los mismos principios y valores que me llevaron a entrar en política", anuncia.

En su mensaje da las gracias "de forma especial a quienes desde el PP, por acción u omisión", le han "empujado a tomar el camino de la dignidad, la ilusión y el respeto personal" porque "Dios escribe derecho con renglones torcidos".

También agradece al PP que le diera la oportunidad durante 35 años de desarrollar su vocación de servicio público y su amor a España al representar a los madrileños en el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad y el Senado.

Sus últimas palabras en Twitter son para agradecer a Santiago Abascal, Rocío Monasterio, Iván Espinosa de los Monteros y Javier Ortega Smith que le hayan abierto las puertas de Vox "para seguir defendiendo la unidad nacional" y sus "ideas liberal-conservadoras al servicio de los españoles desde el proyecto de la #EspañaViva".

El pasado lunes 15, Henríquez de Luna comunicaba que dejaba su acta de edil en el Consistorio y que se daba de baja en el partido después de que le hayan comunicado que no da el "perfil" del "nuevo PP".

"Tras una vida defendiendo las ideas en las que creo, me comunican que 'no doy el perfil del nuevo PP'", señalaba en las redes sociales Henríquez de Luna, quien dice que toma la decisión de abandonar el partido por "respeto a los madrileños, coherencia y dignidad".

"Renuncio a unas siglas donde no me quieren, pero no a mis principios", apostillaba el que fuera portavoz del PP en la Asamblea de Madrid durante la pasada legislatura y 'número dos' de Esperanza Aguirre en las listas de 2015 al Ayuntamiento de Madrid.