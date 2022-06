Entramos en la última semana antes de la cita electoral andaluza del 19 de junio. Los candidatos a la Presidencia de la Junta de Andalucía apuran sus intervenciones y afinan sus discursos. Desde el PSOE-A, Juan Espadas; PP-A, Juanma Moreno; Ciudadanos (Cs), Juan Marín; Por Andalucía, Inmaculada Nieto; Vox, Macarena Olona, y Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, afrontan esta noche en la Radio Televisión de Andalucía (RTVA) el segundo y último de los debates a seis que de cara a dichos comicios se han organizado en la campaña electoral andaluza.

Se prevé que en el debate de esta noche los candidatos se muestren mucho más contundentes en sus posiciones que en el primero. En el primer choque dialéctico, Juanma Moreno no llegaba a especificar si buscaría el apoyo de Vox en caso de no alcanzar la mayoría absoluta. Está por ver si en este nuevo encuentro el candidato del PP desvela sus planes. Ayer, en una entrevista concedida a el País, Moreno insistía en que intentará evitar un pacto con Vox. Mientras, en un acto de campaña, el líder del partido de extrema derecha, Santiago Abascal, afirmaba que no regalarán sus votos.

Y todo mientras salen a la luz nuevas encuestas sobre la intención de voto. El Partido Popular estaría a entre dos y siete escaños de obtener la mayoría absoluta (55) en las elecciones de Andalucía del próximo 19 de junio, atendiendo a las encuestas que hoy publican los diarios ABC, El País y La Razón.

La de ABC y La Razón, elaboradas por GAD3 y NC Report respectivamente, dan a la formación de Juanma Moreno 53 escaños, con el 41,2 % de los votos el primer diario, y entre 48 y 50 representantes, con el 36,8 por ciento de los sufragios, el segundo.

Por su parte, la encuesta de 40dB para El País estima que el PP andaluz lograría 48 representantes, frente a los 26 obtenidos en 2018, y sitúa al PSOE de Juan Espadas como segunda fuerza con 33 escaños los mismos que en los anteriores comicios e igual número que las estimaciones de ABC y La Razón.

Tanto GAD3 (ABC), como 40dB (El País) y NC Report (La Razón), sitúan a VOX, liderado por Macarena Olona, como tercera fuerza política, aunque el primero de ellos le concede 16 representantes en el parlamento andaluz, por 18 los otros dos diarios, frente a los 12 escaños de 2018.

Respecto a las formaciones más a la izquierda, Por Andalucía y Adelante Andalucía, la encuesta de ABC da cuatro escaños a la primera y tres a la segunda; la de El País siete y tres respectivamente; y la de La Razón entre seis y ocho a la candidatura encabezada por Inmaculada Nieto y entre tres y cuatro a la liderada por Teresa Rodríguez.

Salvo la encuesta de La Razón, que da la posibilidad al candidato de Ciudadanos, Juan Marín, de obtener un escaño, la de ABC y El País no les conceden un solo representante a la formación naranja que de los 21 representantes en 2018 podría desaparecer del parlamento andaluz el próximo domingo.