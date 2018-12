Santiago Abascal, sobre las negociaciones en Andalucía: "No queremos ni cargas ni cargos, no queremos consejerías, sí introducir políticas"

APLAZA SUS CONTACTOS HASTA VER QUÉ HACE CIUDADANOS

El líder de Vox, Santiago Abascal, afirma que Juan Marín no contará con el apoyo de su partido si se presenta a la investidura con el apoyo del PSOE. "Que no cuente con nosotros y que no cuente con sus votantes, porque le abandonarían en masa", explicó en rueda de prensa.