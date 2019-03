Rajoy: "Están en una carrera a ver quién es el bisagrista, pierden el tiempo porque el PP va a ganar las elecciones"

Último domingo de campaña en Andalucía y Mariano Rajoy intenta convencer a los andaluces de que no tiren su voto. "Los andaluces no pueden tirar el voto dándoselo a fórmulas que lo único que garantizan es la continuidad de los socialistas", afirmaba Rajoy.

Rajoy quiere que su partido llegue a la Junta con la puerta abierta de par en par. "Todos ellos están en una carrera a ver quién es el bisagrista y pierden el tiempo porque nosotros vamos a ganar las elecciones y no necesitamos bisagristas", denunciaba el presidente del Gobierno.

Bisagristas, en referencia a Ciudadanos, que para el candidato popular ya negocian pactos, pero Albert Rivera pone sus condiciones. "No hay nada que nos puedan ofrecer para que esto siga igual, que no lo busquen", ha explicado Rivera.

Desde el PSOE ya descartaban pactos, Susana Díaz explicaba : "no pactaré ni con la derecha ni con Podemos porque tiene la misma vision de Andalucía". Susana Díaz no ha hablado de posibles pactos, tenía una diana clara, Rajoy: "el presidente del Gobierno no se esconde por casualidad, a parte de indolente, no puede mirar a los ojos a la gente". Con unas encuestas que muestran un escenario complicado, se presenta un fin de campaña vertiginoso.