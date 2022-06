Las encuestas de las elecciones de Andalucía de este 19 de junio no han variado mucho desde que se empezaron a publicar, pues continúan augurando una victoria del PP de Juanma Moreno, una formación que estaría cerca de la mayoría absoluta pero que necesitaría del apoyo de otra formación para hacerse con el Gobierno de la Junta de Andalucía.

Ahí es donde entra en juego la formación de extrema derecha Vox. De hecho, este pacto electoral y la posibilidad de que la formación encabezada por Olona formen parte del parlamento andaluz han sido el tema más abarcado en estos comicios adelantados. Mientras que el PP no se ha mojado mucho sobre el tema, desde Vox sí que han dejado claro una cosa: no facilitaría la investidura del popular Juanma Moreno, ni siquiera con la abstención, si no entra en el gobierno andaluz.

El Psoe tampoco estaría dispuesto a poner las cosas fáciles al actual presidente de la Junta. Mientras tanto, a su izquierda, la candidata de Por Andalucía, Inma Nieto, abrió antes de la campaña una rendija a la "reflexión" sobre una posible abstención para evitar que Vox entre en el gobierno, que ahora parece que ya está cerrada, como se puede ver en el siguiente vídeo.

Ni esta formación ni Adelante Andalucía cuentan con el apoyo de las cifras de las encuestas. Pero el que sale realmente mal parado de los sondeos de las elecciones autonómicas es Ciudadanos, formación a la que las encuestas le señalan, como mucho, un escaño.

¿Qué resultados auguran las encuestas sobre las elecciones de Andalucía?

El candidato del PP, Juanma Moreno, se mantiene como claro favorito en todas las encuestas, que han mejorado incluso sus expectativas en las últimas semanas, pues algunas le han situado a pocos escaños de la mayoría absoluta, que en el Parlamento andaluz son 55. El dirigente popular ha evitado en todo momento hablar de pactos, no ha querido vincularse con Vox y huye de hacer sumas parlamentarias porque asegura que su objetivo es ganar por la mayor distancia posible.

Para Moreno, sus mayores enemigos no están en las otras candidaturas, sino en la desmovilización por un exceso de confianza y en el calor, que podría empujar a muchos andaluces de zonas de interior a viajar este fin de semana a las playas.

Encuestas Andalucía: ¿Vox entrará a gobierno de la Junta?

Vox quiere formar parte del Gobierno de Andalucía. Ese es su objetivo. Su candidata, Macarena Olona, ha protagonizado una campaña atípica, centrada casi exclusivamente en los mítines junto al presidente nacional del partido, Santiago Abascal, y en las redes sociales, sin comparecer ante los periodistas y solo con entrevistas en algunos medios.

El esperado "efecto Olona" parece estar defectuoso, pues las encuestas dan a Vox un cierto estancamiento. Sin embargo, los sondeos le auguran que superará los 12 diputados de la anterior legislatura y se convertirá en la tercera fuerza política. Al contario que el PP, Vox sí que a tendido la mano a la formación mayoritaria - según los sondeos - para pactar después de las elecciones.

Encuestas Andalucía: ¿El PSOE ganará fuerza tras el 19J?

El candidato del Psoe, Juan Espadas, ha utilizado las palabras de Vox para hacer campaña. En palabras del exalcalde de Sevilla, hay que elegir "entre derechas y derechos", en relación al posible pacto entre Vox y PP.

Sin embargo, el Psoe - que afronta por primera vez unas elecciones desde la oposición - podría volver a obtener el mismo resultados que en las elecciones de 2018 (33 escaños), según los sondeos.

Encuestas Andalucía: ¿Desaparece Ciudadanos?

El candidato de Ciudadanos, Juan Marín, actual vicepresidente de la Junta, se ha aferrado durante la campaña a reivindicar la gestión que ha hecho su partido en el gobierno de coalición con el PP, como se puede ver en el siguiente vídeo.

A pesar de ello, las encuestas siguen pronosticando los mismo: su caída en picado, pues después de los 21 escaños que obtuvo en 2018 pasaría a uno, como mucho. El sueño de Marín sería poder reeditar el gobierno con el PP para evitar lo que el llama "líos" después de las elecciones. Habrá que esperar a esta noche para ver si lo consigue.

Encuestas Andalucía: ¿Qué pasa con las izquierdas?

A la izquierda del PSOE, la coalición Por Andalucía de Inma Nieto y Adelante Andalucía de Teresa Rodríguez, no cuentan con buenas cifras, a pesar de que se han esforzado por dejar atrás en la campaña la traumática escisión que sufrió el grupo parlamentario en esta pasada legislatura y de ofrecer sus propuestas a una misma franja del electorado.

Los sondeos señalan que, entre los dos, no llegarían a los 17 diputados que consiguieron en 2018 cuando iban juntos.