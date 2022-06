Este 19 de junio casi 8,5 millones de andaluces están llamados, un año más, a las urnas. Después de las elecciones andaluzas del 2 de diciembre de 2018, que dieron la victoria al PSOE pero el Gobierno al Partido Popular tras lograr un pacto de Gobierno con Ciudadanos y el apoyo de Vox, este año las cartas ya están echadas: ¿qué decidirán los andaluces?

La campaña ha durado desde el 3 de junio y acabó este 17 de junio: dos semanas en las que los candidatos y candidatas lo han dado todo por la región, con visitas de los respectivos líderes nacionales para apoyar las propuestas de cada partido. Además, hemos tenido dos debates que han despejado algunas dudas, aunque seguramente no todas.

Tras leer los respectivos programas electorales de cada partido, llega el momento de votar... y saber los resultados. Los colegios electorales estarán abiertos entre las 9 de la mañana y las 8 de la noche del domingo, y a partir de ahí empezará el recuendo, que se podrá seguir en directo en laSexta y laSexta.com. Y, una vez sepamos los resultados, llegará la gran pregunta: ¿qué pactos de Gobierno podría haber en Andalucía?

El pactómetro de laSexta

En laSexta tenemos, un año más, la herramienta de pactómetro: una aplicación interactiva en la que cada persona puede comprobar qué partidos suman y cuáles no para lograr una mayoría absoluta o qué juegos de aritmética se podrían llevar a cabo para conseguir un gobierno, aunque pudiera ser en minoría.

Aún no tenemos resultados, pero sí encuestas que nos ayudan a vislumbrar qué pactos y contactos podrían llevarse a cabo a partir del 20 de junio, el lunes de resaca electoral en el que ya sabremos todos los datos necesarios para esas sumas y restas necesarios.

De acuerdo con todas las encuestas, el Partido Popular ganará las elecciones de este domingo sin demasiadas dificultades. Sea cual sea el resultado, pocas dudas hay de quién liderará el próximo gobierno andaluz, con sede en el Palacio de San Telmo. Ahora bien, ¿podrá gobernar en solitario? De entrada, no.

La formación que lidera Juanma Moreno obtendría una victoria contundente con una horquilla de entre 48 y 50 escaños (según NC Report), unas previsiones que GAD3 eleva hasta los 53 escaños. Estos resultados abrirían la puerta a un Gobierno en solitario del PP, que quedaría a pocos puntos de los necesarios para una mayoría absoluta en el Parlamento andaluz (que son 55 diputados).

Ahora bien, si no tiene esos 55 diputados, necesitará apoyo externo o interno para lograr una mayoría el día que se vote en el Parlamento. Es bastante probable, entonces, que el Partido Popular tenga que sacar la calculadora la noche del 19 al 20 de junio, y es bastante probable, también, que tenga que llamar a la puerta del partido de extrema derecha Vox. La mayoría de las encuestas dan al partido de Macarena Olona entre 16 y 18 diputados (superando los 12 escaños que obtuvieron en las elecciones de 2018). No sería descabellado que el PP le pida un apoyo de parte de sus diputados o su abstención el día de la votación para lograr más síes que noes.

Olona, sin embargo, ha sido clara: no dará su apoyo a Juanma Moreno a no ser que implique entrar en el Gobierno, quizá de un modo similar a lo acordado en el Gobierno de Castilla y León tras las elecciones de febrero de este año. Y Juanma Moreno insiste en que si los resultados son los que marcan las encuestas, su aspiración es gobernar en solitario y “no tener que negociar con Vox”. Ciudadanos, de momento, no parece ser una opción: todas las encuestas avanza su desaparición del Parlamento, o casi.

Ante esta situación, hay voces que plantean una solución novedosa que pasa por hacer cordón sanitario a la extrema derecha y que algún diputado de los partidos de izquierdas se abstenga para facilitar que el PP gobierne sin necesitar al partido de Vox.

Con unos 33 diputados el PSOE, los alrededor de siete de Por Andalucía y los 3-5 de Adelante Andalucía la izquierda no suma como para hacer un gobierno de coalición de izquierdas, pero sí se podría plantear esa abstención. Lo que no está nada claro es que llegue a hacerse este juego de síes, noes y abstenciones, pues durante toda la campaña los candidatos y candidatas han insistido en un no a un gobierno conservador. El mismo jueves Inma Nieto, candidata de Por Andalucía, insistió: "rotundamente no. Moreno no es moderado, es educado". La posibilidad también ha sido descartada por el PSOE.

