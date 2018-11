La corrupción y los posibles pactos de PP y Ciudadanos con Vox marcan el último debate a cuatro de las elecciones andaluzas

A falta de seis días para las elecciones andaluzas del 2 de diciembre, la RTVE de Andalucía acogió el segundo debate televisado entre los cuatro candidatos, menos rígido y encorsetado que el anterior, aunque los reglados tiempos y turnos pactados por los partidos tampoco han permitido salirse mucho del guión.

Al igual que en el de la semana pasada, Ciudadanos y el PP han vuelto a engancharse en no pocas ocasiones con interrupciones constantes cuando intervenían sus líderes, Juan Marín y Juanma Moreno, respectivamente. "Se equivoca de enfoque, su adversario debería ser la señora Díaz, señor Marín", ha advertido Moreno, después de que el dirigente de Cs arrancara el debate culpando por igual al PP y PSOE de los casos de corrupción y de "robar" a los ciudadanos.

El apartado de corrupción ha provocado, no obstante, un cruce de acusaciones entre los cuatro candidatos, fundamentalmente de Adelante Andalucía y de Cs contra PSOE y PP.

Teresa Rodríguez ha denunciado que la corrupción perjudica al desarrollo económico y ha prometido fiscalizar la vida política a la vez que ha cuestionado a la candidata socialista, Susana Díaz, si acabará con la profesionalización de la política y si "tiene donde volver" en caso de dejar la política.

Juanma Moreno se ha llevado al plató dos cajas con "tochos" que recogen informaciones periodísticas publicadas durante la etapa de Díaz sobre casos de corrupción, y ha lamentado que "cada día" surge un nuevo caso: "No me extraña que quisiera salir corriendo, está aquí porque perdió las primarias. Usted sabe lo que hay aquí".

Para Marín, ni PP ni PSOE pueden dar lecciones de luchar contra la corrupción y deben pedir perdón, a la vez que les ha pedido que no sean los ciudadanos sino los partidos afectados los que paguen con su dinero la pérdida de recursos públicos por estos casos.

En medio de los triples reproches, Díaz ha esgrimido que le atacan porque no le han encontrado ningún caso en sus cinco años de presidenta, algo que ha rechazado Rodríguez, que ha sacado a colación presuntos casos de corrupción como el de la Fundación Guadalquivir, vinculada al PSOE cordobés. "Ni determinación ni coraje" para frenar la corrupción, ha dicho Moreno de Díaz en su segundo turno, en el que ha cifrado en 200 las causas judiciales abiertas en Andalucía.

"Cuando no me podéis sacar nada de mi etapa como presidenta es que no hay nada. No han encontrado nada", ha sostenido tajante la socialista. La presidenta, por segunda vez, insistió en una de las muchas preguntas del debate sin respuesta, al interpelar al PP y Cs si pactarán con Vox para frenar a los socialistas, y al no obtener una respuesta, ha deducido que sí: " El que calla otorga", apostilló.

La presencia de Vox en el debate fue un argumento recurrente por parte de la socialista después de que Marín le instará a decir si iba a dejar la economía en manos de Podemos tras el 2D. Ni uno ni otro se regalaron las explicaciones esperadas.

Tal y como se preveía, otro de los momentos calientes del debate se situó en el modelo de Estado, en el que los candidatos de PSOE, PP y Cs han coincidido al defender la unidad de España, mientras que la de Adelante Andalucía ha reclamado que lo que hay que hablar es de las elecciones andaluzas, porque "el verdadero problema de este país es el problema andaluz", ha asegurado.

Díaz ha defendido "una España unida con solidaridad e igualdad entre todos" y ha acusado al PP de "aprobar unos presupuestos que maltratan a Andalucía, que quiebran la igualdad, lo mismo que cuando Podemos defiende un referéndum ilegal" en Cataluña, ha agregado. "Nadie del gobierno ha ido a la cárcel a negociar los presupuestos", aseveró contestando a Marín, mientras que, dirigiéndose a Teresa Rodríguez, ha dicho que "defender un referéndum ilegal no es de izquierdas sino de nacionalistas".

Moreno ha alertado contra el "serio problema de ruptura" en Cataluña frente al que el gobierno del PP aplicó el artículo 155 de la Constitución "con determinación y coraje" e instó a Díaz a decir si Pedro Sánchez debe aplicar ahora ese mismo artículo. "Cuando se incumplan las leyes, siempre", ha contestado. La dirigente de Adelante ha criticado que parezca que "algunos se estén preparando para las elecciones a la Generalitat" de Cataluña y ha asegurado que "nos hurtan el debate andaluz".

"Vamos a dejar de hablar de telas y banderas y vamos a hablar del derecho de la ciudadanía a tirar para adelante", ha reclamado. Según el candidato naranja, su partido es "el único que defiende el mismo modelo y la unidad de España allá donde va". Los cuatro candidatos se consideran vencedores del debate, el último de los dos antes de las elecciones andaluzas del 2 de diciembre, y los representantes del PP y de Ciudadanos no han aclarado un posibles pactos postelectoral con Vox, como le ha pedido el PSOE.