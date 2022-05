"Podría pasar". Juanma Moreno se muestra cauto ante los posibles escenarios que se pueden dar tras las elecciones de Andalucía del 19 de junio, siendo uno de ellos el de la repetición electoral. "Si no hay acuerdo", afirma Moreno, se podrían "ver obligados" a ese nuevo paso por las urnas.

"No es lo deseable, no es lo que yo quiero, no es lo razonable. Por eso digo que los andaluces tienen que meditar y tienen que reflexionar muy bien qué quieren", comenta Moreno en una entrevista en 'El Confidencial'. Sobre la posibilidad de repetir con Ciudadanos en el Gobierno, el actual presidente de la Junta lamenta que los consejeros de la formación naranja no se hayan "integrado" en la lista del PP. "Lo digo públicamente. Me hubiera encantado y fue un ofrecimiento. No ha podido ser y lo respeto, pero yo les hice la propuesta a todos ellos, y desde luego a mí me gustaría contar con personas que hay en torno a Ciudadanos en mi Gobierno", afirma.

Sobre la situación del PP, Moreno apuesta por dar a Pablo Casado el "reconocimiento" que dice "merecer" en la formación y que sea "reconocido como presidente del partido". "Pablo -Casado- va a contribuir y ha contribuido a la futura victoria de Feijóo. Pablo ha hecho cosas positivas también en el partido", defiende.

Reconoce Moreno que con Feijóo al frente lo que ha cambiado en el PP son "las expectativas", ya que ahora hay, dice, "opciones de gobernar". "Hoy en la calle la gente ve posible que Alberto -Núñez Feijóo- gobierne frente a Sánchez y los independentistas. Eso antes no sucedía, aunque fuese posible, no llegaba a la gente", explica.

Sobre su plan si gana las elecciones, Moreno anuncia "otra bajada masiva de impuestos" con el objetivo de "ser como Madrid". "Vamos a igualarnos fiscalmente a Madrid. Toda esa bajada de impuestos que Madrid ha hecho durante décadas, la vamos a hacer en esta segunda legislatura", anuncia, algo que defenderá "con uñas y dientes".