¿Se ha dado por muerto al bipartidismo antes de tiempo?

EN ANDALUCÍA, PP Y PSOE MANTIENEN EL 60% DE LOS VOTOS

Las elecciones andaluzas son el primer gran test de este año, la primera cita para saber si estamos o no ante el fin del bipartidismo. PSOE y PP suman más del 60% del voto, 80 escaños de 109 del parlamento. Para algunos, esos datos no son extrapolables a lo que pueda pasar en el resto de España. En Andalucía el voto cambia muy poco: en 33 años no ha habido alternancia de Gobierno.