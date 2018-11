Ya están aquí las elecciones. Las elecciones andaluzas se celebran en dos semanas, y ya tenemos campaña en marcha y políticos prometiendo caramelos. Susana Díaz afronta la cita con el reto de mantener la confianza de los andaluces. Para lograrlo, la actual presidenta de la Junta vuelve a denunciar que sus rivales menosprecian a Andalucía. "Cuando nos han insultado, nos han ofendido. Están considerando a Andalucía inferior, y sabemos por qué gana el PSOE aquí, porque quiere la gente", ha asegurado Díaz en su primer día de campaña.

El PP ha firmado ante notario que en ningún caso le dará sus votos a los socialistas. Juanma Moreno es el candidato de los populares a presidir Andalucía, pero el que se juega estrellarse es Pablo Casado. Más de 40 actos va a protagonizar recorriendo más de 9.000 kilómetros. Ha empezado el día en un mercado de Triana. Allí, los tenderos han puesto en riesgo con sus regalos el nuevo código ético del PP.

"Nosotros no te vamos a denunciar", le ha llegado a decir una frutera al líder del Partido Popular. Casado ha tenido tiempo hasta para hablar del Brexit y fardar de dominio del inglés: "Nice t-shirt". En su primer mitin, no ha podido evitar volver a hablar en clave nacional. "Quien quiera acabar con esta alianza, con esta ese al cuadrado, que se llevan muy mal, pero que sin embargo hacen lo mismo, no puede votar al PSOE en Andalucía", ha denunciado Casado.

Y mientras, su principal amenaza ha optado por empezar con una pegada tradicional. Arropado por las caras visibles del partido, Juan Marín quiere más que superar al PP. "Aspira a gobernar y a liderar ese cambio porque no lo dice Ciudadanos, lo dicen los sondeos", ha asegurado el candidato de la formación naranja a dirigir la administración andaluza.

Adelante Andalucía, liderado por Teresa Rodríguez y Antonio Maíllo, lo que quiere es conseguir que el PSOE los necesite para hacer políticas de izquierda. "Que la hemeroteca y la memoria no nos van a traicionar, hemos luchado contra la derecha en esta comunidad autónoma", ha recordado Rodríguez.