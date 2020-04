No, Manuela Carmena no ha recibido ningún respirador personal en su casa, tal y como aseguraba un bulo lanzado por Twitter que afirmaba también que la exalcaldesa de Madrid se había beneficiado de un trato de favor en plena crisis sanitaria.

"¿Sabéis qué exalcaldesa de 76 años ha recibido en su casa un respirador personal de la empresa VitalAire para evitar acudir a un hospital público y hacer cola como el resto de españoles?", señalaba el tuit.

Una información falsa a la que Carmena ha respondido de manera muy contundente: "No te conozco y no sé que motivos tienes para publicar esta calumnia. No estoy enferma y no he recibido ningún respirador. En estos momentos de preocupación y de esfuerzo colectivo de nuestro país por superar la pandemia, actitudes así no ayudan. Debería darte vergüenza".

Este no es el único bulo que ha circulado en las redes en relación a la exalcaldesa. Hace un tiempo una cuenta de Twitter que se hacia pasar por la oficial del periódico 'El País' afirmó que Manuela Carmena había dado positivo en coronavirus.