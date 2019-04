El PSOE reivindica la lucha feminista con un nuevo vídeo: "Dueñas de nuestro cuerpo, orgullosas, respetadas, valientes. Todas somos España"

'#LaEspañaQueQuieresEsFeminista' es el hashtag con el que el PSOE ha mostrado su apoyo por redes sociales a la huelga del 8 de marzo.

"El #8M volveremos a llenar las calles. La lucha de las mujeres por una #igualdad real, por volver a casa sin miedo no tiene freno", ha publicado el partido político en la red social Twitter.

"Respetadas, orgullosas, valientes. Dueñas de nuestro cuerpo", ha añadido el partido del Gobierno a los hashtag '#NiUnPasoAtrás' y '#TiempodeMujeres'.

La publicación, acompañada de un vídeo, es la tercera que produce el Partido Socialista en los días precedentes a la manifestación multitudinaria que tendrá lugar en diversas ciudades españolas con relación al Día de la Mujer.

"España es gigante, es tan grande como queramos que sea. España son millones de voces gritando a la vez justicia. Somos nosotras: trabajadoras, emprendedoras, científicas, profesionales, jefas, dueñas de nuestro cuerpo, respetadas, orgullosas, valientes. Mujeres que trabajan, las que deciden no trabajar o las que están hartas de que les pregunten si quieren ser madres. Todas somos España", reivindica la formación en el vídeo, en el que se pueden observar mujeres diversas.

"Cuando una mujer dice no es no, y cuando no dice sí, también es no. No conseguiremos que el miedo nos persiga, y seremos iguales porque somos iguales", apostillan los socialistas en la grabación, que concluye reivindicando la postura de las mujeres en la sociedad española: "En esta España mía que es tan tuya, tan nuestra, nos queremos vivas y vamos a luchar para que así sea porque queremos que así sea".