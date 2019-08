El 15 de junio fue nombrada alcaldesa de Huarte la socialista Amparo López, que dimitió para integrarse en el Ejecutivo de Navarra, el segundo del PSOE dimitía por razones personales y los socialistas dicen que como están en vacaciones no han encontrado a nadie más. De forma que Huarte ha cambiado de alcalde y ahora es de EH Bildu, que ha hecho valer su condición de lista más votada.

"Si ha habido algo, habrá sido de alta política. Nosotros no nos hemos enterado, no hemos llegado a conocer a la persona que iba a venir en sustitución de Amparo López. No hemos tenido ningún contacto con ningún grupo político, con el PSN tampoco", ha asegurado Alfredo Arruiz, alcalde de Huarte.

El PSOE insiste en que no hay ningún pacto con Bildu

El PSOE niega que haya un pacto. Así lo ha afirmado la portavoz de la formación en el Congreso, Adriana Lastra: "Empiezo a estar cansada de esta derecha radical, no hay un pacto con Bildu, ni en Navarra, ni en ningún sitio".

Desde el PP, Alfonso Alonso, en Al Rojo Vivo, ha dicho que "esto es un escándalo y una vergüenza". Además, ha añadido que "están pagando un precio político a EH Bildu dándole la Alcaldía. Bildu lo pidió en el debate de investidura, era una de las condiciones. No se puede engañar a los ciudadanos, no se puede uno presentar a las elecciones diciendo que está en contra".