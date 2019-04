El 'procés' pasa factura a los partidos políticos: el PP, Catalunya en Comú y la CUP, en números rojos tras el 21D

El 'procés' independentista ha pasado factura a Cataluña y también a los partidos político. A algunos de ellos no les dan las cifras tras las elecciones del 21 de diciembre. Números rojos en el Partido Popular. Estos comicios dejan en la caja de los de Albiol un agujero de más de un millón y medio de euros que tendrán que abonar de su cuenta.

Sus malos resultados en las urnas les dejan, además, en la estacada: no recibirán subvenciones públicas para sufragar los gastos electorales. Catalunya en Comú tampoco cubre gastos: al haber obtenido más escaños, ellos sí cobrarán subvenciones, pero se quedan cortas tras haber aumentado a 790.000 euros su presupuesto para esta campaña.

Con una deuda de 268.000 euros, las cuentas de la CUP no están mucho mejor: si no logran formar grupo parlamentario propio, sus cuatro escaños no les permitirán siquiera recibir ayudas para sufragar la propaganda electoral por correo. El PSC apenas pierde, aunque los tres grandes indemnes son Junts per Catalunya, ERC y Ciudadanos, que cierran sus cuentas con un balance positivo.