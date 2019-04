El PP se habría comprometido a que la Fiscalía diera mejor trato a la mujer de Bárcenas a cambio de su retirada

La retirada de la acusación de Bárcenas contra el PP tiene una explicación. Un supuesto pacto extrajudicial del extesorero con los populares, según 'OkDiario'. "La Fiscalía puede apretar o aflojar y, en este caso, aflojará sobre la persona que Bárcenas más quiere, su mujer Rosalía", explica su directo, Eduardo Inda, en 'Al Rojo Vivo'.

Contrapartida tras un año de negociaciones con un alto cargo de Interior y con el veterano dirigente popular, Arturo García-Tizón, pero, el exsecretario general de Alianza Popular, y amigo de Cospedal, ha negado su participación. "Las actuaciones que se me atribuyen son falsas, lo que repercute en mi honor", señala.

Bárcenas ha asegurado que no hay pacto, que se retira por no poder pagar las minutas de los abogados, lo que no se creen las acusaciones populares. "Si fuera un problema económico se hubiera retirado de los demás también, todo indica a que ha habido un acuerdo", detalla el abogado Enrique Santiago.

Lo cierto es que acuerdo o no, la marcha atrás de Bárcenas podría archivas la causa de los ordenadores y liberar al PP en un año judicial complicado. El supuesto acuerdo beneficia a la mujer de Bárcenas, con un trato amable de la Fiscalía en Gürtel, pero le podría perjudicar a él, ya que su defensa en el juicio de la Gürtel quedaría mermada tras retirar su acusación contra el PP.