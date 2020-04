El Partido Popular ha acusado a Pedro Sánchez de anunciar un plan de desescalada lleno de imprecisiones. Su portavoz, Cayetana Álvarez de Toledo, ha pedido un calendario más claro porque "sin una desescalada bien planteada, se genera angustia entre la población".

Mientras, el secretario general del partido, Teodoro García Egea, ha apuntado que "no hay nadie a los mandos" de este plan, acusando al presidente del Gobierno de recrearse "en sus propios bulos" y "proclamar imprecisiones" durante su intervención. Así se ha pronunciado el 'popular' en su cuenta de Twitter.

En la misma línea del Partido Popular ha ido la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, que ha señalado en redes sociales que "el anuncio genera muchas dudas" y "está lleno de contradicciones". Además, ha reprochado a Pedro Sánchez la falta de "consenso" con el resto de partidos, pidiéndole que "corrija los errores y busque un acuerdo".

Iván Espinosa de los Monteros, portavoz de Vox en el Congreso, ha dicho que el plan anunciado por el Ejecutivo "no tiene ningún sentido", incidiendo en la necesidad de que existan "parámetros comprobables" para llevar a cabo el desconfinamiento.

Si bien, ha señalado que no le parece mal que se lleve a cabo por provincias y fases, considera que hay una falta de claridad acerca de los parámetros que nos indican cuándo se pueden pasar de una fase a otra". "Si no tenemos test, datos estadísticos, ni parámetros objetivos sobre los que medir va a ser difícil tomar decisiones con criterio", ha sentenciado.

El diputado de Esquerra Republicana Gabriel Rufián ha vuelto a incidir en que las autonomías deberían tener las competencias para aplicar planes propios de desescalada. Algo que ya pidió en la última sesión de control al Gobierno. "No tiene ningún sentido que el virus ahora entienda de provincias y no de autonomías. Bueno sí, uno. No devolver competencias", ha señalado.

Así se ha pronunciado Quim Torra, que ha acusado al Gobierno central de tirar "a la papelera" toda la "experiencia de gestión de la Sanidad por regiones" que tiene la Generalitat de Cataluña. Además, ha dicho que Pedro Sánchez no ha escuchado ninguna de las propuestas autonómicas, creyendo que "coordinación es centralización".