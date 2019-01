El PP lanza una nueva versión de su mítico himno: más épica y con momentos de subidón cual película de Hollywood

Fuerza PP, así se llama la nueva versión del himno de los populares. Así, con fuerza, dicen, afronta el partido los nuevos tiempos 30 años después de su refundación.

"El PP se abre a esa sociedad que nos echa de menos", dijo Pablo Casado. Versión épica con momentos de subidón que recuerda a alguna que otra película de Hollywood.

Su intención es transmitir ilusión. Isabel García Tejerina ha asegurado que "es alegre como lo que es el partido y como lo que quiere transmitir".

No es la primera vez que los populares presentan variaciones de su himno. La versión latina presentada en 2016 fue la más comentada. No obstante, lo pinchan para todos los gustos.

Por ahora, Núñez Feijóo, todavía no conoce la nueva versión: "No lo he escuchado muy bien".

Pero si el acto es en su tierra, versión con gaita, castañuelas y quejíos para Moreno, más 'chunda chunda' para las nuevas generaciones y pandereta en Navidad. Así para todo tipo de ocasiones.

Por cierto, que para la convención también han tuneado al pájaro, aunque no nos metemos en qué especie porque no queremos abrir otra vez ese melón. Nosotros lo dejamos en ave, el caso, lo han agrandado y pintado con los colores de España.