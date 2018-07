El PDeCAT insiste en investir a Puigdemont a distancia aunque los letrados estén en contra

ERC PREFIERE NO ARRIESGAR

El PDeCAT sigue apostando porque Puigdemont sea investido telemáticamente, aunque los letrados del Parlament se hayan pronunciado en contra. Creen que su informe no es vinculante y que el reglamento lo permite, pero la investidura depende de ERC, que no lo ve tan claro porque prefiere no arriesgar para asegurar el procés.