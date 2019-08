Los partidos con representación en el Parlamento andaluz PP, Cs, PSOE y Adelante Andalucía, a excepción de Vox, han defendido este sábado la vigencia de los principios y del ideal por el que luchó Blas Infante, Padre de la Patria Andaluza. Representantes de los cuatro partidos han participado en el tradicional acto organizado por la Fundación Blas Infante en el kilómetro 4 de la antigua carretera Carmona, en Sevilla, para recordar el aniversario del fusilamiento de Blas Infante en la noche del 10 al 11 de agosto de 1936 por parte de las tropas franquistas.

Han realizado una ofrenda floral ante la escultura de Blas Infante que existe en este punto kilométrico, reconocido como lugar de memoria histórica y democrática. Así, el portavoz parlamentario del PP-A, José Antonio Nieto, ha llamado al resto de partidos políticos a, en este día, "evitar el choque permanente y que los símbolos de cada uno límite el poder del símbolo de todos que es la bandera andaluz". "El legado de Blas Infante es tremendamente importante y así lo ha entendido el Gobierno del cambio en Andalucía. Es el legado que nos transmite el presidente de la Junta, Juanma Moreno, de acuerdo, diálogo, trabajar juntos por lo mejor de Andalucía y evitar que el interés particular merme el interés general", ha subrayado.

Por su parte, el parlamentario de Cs por Huelva y vicepresidente del Parlamento, Julio Díaz, ha destacado la importancia de este día y "ya van 83 años" conmemorando el asesinato por fusilamiento de Blas Infante, "un símbolo para Andalucía", figura que está inserta "en el preámbulo del Estatuto de Autonomía para Andalucía y en el resto del articulado". Díaz ha recordado que Ciudadanos viene acompañando a la Fundación Blas Infante "desde que tiene responsabilidad parlamentaria y lo va a seguir haciendo", al tiempo que, aunque "respeta" la ausencia de Vox en el acto, "no lo comparte".

"Que Vox no haya acudido responde a la voluntad de una formación política que cuenta con doce diputados de 109 en el Parlamento", ha acotado. "Ciudadanos estará presente en los actos de conmemoración de Blas Infante", ha subrayado, toda vez que se ha mostrado convencido de que el nuevo Gobierno de PP y Cs va a hacer "avanzar Andalucía entre todos". Por su parte, el diputado nacional del PSOE por Sevilla Antonio Pradas ha señalado la celebración del acto en el kilómetro 4 de la carretera de Carmona, en Sevilla, como un "lugar reconocido por la Ley de Memoria Democrática de Andalucía, que fue pionera en España y que ahora está puesta en tela de juicio por parte de determinados grupos políticos, como Vox, que ni está en el acto ni se le espera".

Esto a su juicio, es "una pena" porque Blas Infante "no es solo el Padre de la autonomía andaluza, sino que fue vilmente asesinado por las fuerzas golpistas, que "parecen tener la justificación por parte de Vox y de la extrema derecha en Andalucía". Pradas ha criticado que la Ley de Memoria Histórica esté "paralizada" en Andalucía, "siguiendo la estrategia" del que fuera presidente del Gobierno Mariano Rajoy, que es "matarla por inanición". "No se saca convocatoria, no se descubren nuevas fosas y lo que está en marcha se hace por la convocatoria del gobierno anterior en Andalucía".