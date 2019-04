El pacto anticorrupción acorrala al Partido Popular tras la apertura de causa a Rita Barberá

Rita barbera ya está investigada por el Supremo, aunque para el Gobierno sigue sin ser motivo suficiente para que se vaya, y una muestra de ello han sido las declaraciones de Rafael Catalá, quien afirma que "deberá ser la fase de apertura de juicio oral cuando se exijan responsabilidades".

Rajoy no habla del asunto, pero eso no evita que deba tomar una decisión, porque podría perder su único apoyo de investidura, ya que Albert Rivera ha dejado claro que si Rita no dimite, el PP no podrá contar con el apoyo de Ciudadanos.

Desde Podemos, Íñigo Errejón pide la dimisión asegurando que "está avergonzando a los valencianos y a los españoles y la ciudadanía le reclama que dimita como senadora y que no la enchufen en el Banco Mundial, mientras que desde el PSOE, Óscar López asegura que "la situación del PP y Rita Barberá es insostenible".

Los populares tienen que decidir ahora el futuro de una de sus de una de sus históricas dirigentes.