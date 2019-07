La extrema derecha atizó las protestas contra los menores extranjeros no tutelados que viven en un centro en El Masnou, según el conseller de Asuntos Sociales, Chakir el Homrani, que ha calificado los hechos como "de extrema gravedad" y ha anunciado que ejercerán la acusación.

Los hechos ocurrieron cuando, al acabar una manifestación de rechazo y condena de la agresión sexual a una chica de El Masnou por parte de un menor tutelado, un grupo de manifestantes se plantó ante el albergue Josep María Batista i Roca, donde viven medio centenar de menores extranjeros no acompañados y profirieron insultos y amenazas.

Algunos de los menores se subieron al tejado, mientras unos manifestantes entraron en el recinto y agredieron a algunos menores, cuatro de los cuales resultaron heridos leves, igual que dos de los adultos que estaban en la casa.

Aunque el menor acusado de perpetrar la agresión sexual ya ha ingresado, por orden del juez de menores, en un centro de justicia juvenil de régimen cerrado, los manifestantes culpaban a todos los menores de la situación de inseguridad y reclamaron que fueran desalojados del albergue.

El conseller, que se ha reunido con el alcalde de El Masnou, Jaume Oliveras, ha señalado sin paliativos a miembros de extrema derecha de alentar el ataque "que estaba organizado" y fomentar la estigmatización de los menas "traspasando una línea roja".

El conseller ha hecho un llamamiento a la convivencia y ha dicho que "grupúsculos de extrema derecha han actuado en un espacio público de protección, donde profesionales del ámbito social atienden a un colectivo tan vulnerable como son los menores de edad".

"No podemos permitir que esto ocurra en ninguna parte. Nuestro compromiso es con la convivencia", ha destacado el conseller, que ha subrayado: "No podemos permitir que esta minoría gane el relato, no podemos permitir que el colectivo de adolescentes y jóvenes migrados acabe siendo estigmatizado y tenga que sufrir estos niveles de violencia, como tampoco podemos permitir que se amenace y sufran estos niveles de violencia las educadoras y los educadores o las entidades".

El conseller ha agradecido la labor y la colaboración del Ayuntamiento de El Masnou y de los más de 120 municipios que acogen centros donde se atienden estos jóvenes, aunque el alcalde de El Masnou ha pedido "más recursos" y reforzar al cuerpo de los Mossos d'Esquadra por el auge de la extrema derecha.

El alcalde, por su parte, ha anunciado que desde el Ayuntamiento se ha convocado a varias entidades del municipio para "dar una respuesta cívica, serena y contundente y contra la estigmatización de cualquier colectivo y contra la xenofobia".

Tras los altercados vividos en Masnou, en Barcelona, el próximo lunes tendrá lugar una manifestación en apoyo a los menores extranjeros no acompañados.