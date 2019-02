El Gobierno niega la mayor al Govern: afirma que nunca existieron los 21 puntos que propone Torra

El Gobierno de Pedro Sánchez ha afirmado que no dio a conocer los 21 puntos de Quim Torra por una razón. "No existieron nunca, no forman parte de ninguna negociación", ha asegurado la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo. Un documento que se divide en tres partes.

La primera, para dar, según han afirmado, una respuesta "democrática" a Cataluña. "Reconocer y hacer efectivo el derecho de autodeterminación", reza el escrito, en el que se pide además "una mediación internacional" y que la vía judicial "debe quedarse atrás".

Ciudadanos le ha recrimindoa la ausencia de propuestas sociales entre esos punto que dice que son "un recopilatorio de su odio hacia el resto de españoles y para los catalanes que no piensan como usted. ¿Dónde están los problemas sociales de los catalanes?", le ha preguntado Inés Arrimada, presidenta de la formación naranja en Cataluña, a Quim Torra.

El president de la Generalitat le ha respondido durante la sesión del Parlament: "Los 21 puntos resuelven los problemas sociales. Para tener un estado de bienestar, hay que tener un Estado, y esa es mi guía". En un segundo bloque se incorporan medidas para frenar la mala imagen que, según han criticado, da España en el mundo.

Para la Generalitat, no se asegura el respeto los Derechos Humanos, y se pide en el documento "poner fin a la limitación de derechos fundamentales y a la complicidad de cuerpos policiales y aparato judicial con la ultraderecha". Algo, por otro lado, intolerable para Albert Rivera.

"Si a mí un presidente de una Comunidad Autónoma me presenta esos 21 puntos, aplico el 155 inmediatamente", ha asegurado el líder de la formación naranja. Para los populares, es una nueva cesión de Pedro Sánchez a los independentistas. "Lo que ha aceptado es exactamente lo que ha publicado Torra", ha denunciado Javier Maroto en Al Rojo Vivo.

Los 21 puntos la petición del Govern al Gobierno se completan con el emprendimiento de "un proceso explícito de desfranquización y debate sobre la monarquía" en España, porque, según han asegurado, la influencia de la dictadura, aún pervive en las instituciones.