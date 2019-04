El Gobierno catalán vuelve a negar las palabras de Vidal: "Es absolutamente falso que tenga todos los datos fiscales"

Oriol Junqueras, no quiere hablar sobre las polémicas declaraciones de Santiago Vidal: "Tan pronto como tengamos algo que decir os lo diremos". El departamento que él dirige en la Generalitat se pronuncia a través de un comunicado, asegura que esas palabras son rotundamente falsas: "Es absolutamente falso que el Govern de la Generalitat tenga todos los datos fiscales de los contribuyentes catalanes".

Y pide que se realice una auditoría a la gestión del Govern: "El Govern catalán se pone a disposición de la Agencia Catalana de Protección de Datos para someterse, a petición propia, a una auditoria de la gestión y uso de los datos de carácter fiscal".

El Gobierno central es necesario investigar y estar preocupado por este asunto: "El PP y el gobierno no van a permitir que Catalunya sea la voz única de quienes los derechos" ha asegurado Soraya Sáenz de Santamaría.

El fiscal general del Estado ha abierto una investigación por estas palabras del senador independentista: "El gobierno de la generalitat de Cataluña tiene todos vuestros datos fiscales, ¿esto es legal? Pues no". Y además alardea de la decisión: "Pero tontos no somos, ya sabemos que no nos las van a facilitar de forma voluntaria".

Santiago Vidal, en esa conferencia afirmó que los Mossos d'Esquadra recibían formación de contraespionaje por parte de un gobierno extranjero no europeo. La Razon, apunta hoy, que ese país sería el israelí. Vidal dice muchos países van a reconocer a Cataluña como país cuando se independice y añade que Raul Romeva tiene contactos con la OTAN para aportar ayuda humanitaria.