El Gobierno asegura que si sobrevive a la moción de censura "no habrá elecciones en octubre"

El Gobierno culpa al PSOE del chaparrón económico con la moción como responsable de la tormenta: "Esta moción presentada por Sánchez les está costando mucho dinero a los españoles".

Dicen que da inestabilidad para la bolsa y la prima de riesgo. "En este momento lo único que necesita España es riesgo en la estabilidad política", apunta Román Escolano, ministro de Economíal.

Hay expertos que no ven que las convulsiones económicas vengan del Congreso. "El epicentro de la crisis está en Italia y pase lo que pase, en moción la prima subirá", explica José Carlos Díez, profesor de Economía.

Para la oposición, la inestabilidad mana de otra fuente. "Un Gobierno manchado por la corrupción es la peor imagen de estabilidad", apunta Ximo Puig, presidente de la Generalitat Valenciana.

El Gobierno tiene claro que si sobrevive a lo del viernes, quiere seguir adelante como si nada. "No habrá elecciones en octubre porque el Gobierno quiere extender la recuperación", señala Íñigo Méndez de Vigo.

No quieren elecciones en ningún caso pero su antaño socio alerta de que si se encastillan será patético: "No hay nada en lo que se pueda avanzar si el señor Rajoy no convoca elecciones". Dicen los de Rivera que a partir de ahora se olviden de aprobar el techo de gasto o cualquier ley.