El Gobierno anuncia su determinación de "combatir" las conductas "violentas e intimidatorias" de los CDR

El Gobierno pone en marcha toda la maquinaria para acabar con las protestas de los Comités de Defensa de la Repùblica. "Estamos preocupados por la actividad violenta e intimidatoria de estos grupos. El Gobierno está determinado a combatir estas conductas", ha señalado Mariano Rajoy, presidente del Gobierno. El primer paso lo ha dado ya la Fiscalía al anunciar que llevará a sus promotores ante la Justicia.

Aunque los autodenomidandos Comités de Defensa de la República lo tienen claro. "Seguiremos en las calles desde la acción no violenta y reivindicativa para alcanzar nuestros objetivos", expresan en su comunicado. Los partidos independentistas coinciden en que las acciones no son violentas. El diputado de Junts per Catalunya Quim Torra llama incluso a la gente a sumarse a los CDR. Para el PP y Ciudadanos son la cara violenta del procés.

"Son de todo menos pacíficos", ha afirmado la líder de la formación naranja en Cataluña, Inés Arrimadas, en declaraciones a Al Rojo Vivo. En Barcelona, su alcaldesa no comparte la estrategia, pero lo ve como algo normal. "Las protestas son normales con la situación que se vive en Cataluña", ha asegurado Colau en declaraciones a 'Antena 3 Noticias'.

El PSC coincide, sin embargo, con la Fiscalia en que las protestas ponen en riesgo la convivencia. "Poner en juego la convivencia es cruzar todas las líneas", ha considerado el portavoz del PSC en el Ayuntamiento de Barcelona, Jaume Collboni. La fiscalía los calificó de "actos vandálicos" y anunció actuaciones de la Policía y de la Guardia Civil, aunque no de los Mossos d'Esquadra.