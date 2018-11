La consideración personal sobre el "gracejo" de Susana Díaz por parte del senador del PP Luis Aznar no le ha hecho ninguna gracia a la presidenta de Andalucía, que ha reprochado las afirmaciones del senador.

"Yo no he hablado de su gracejo, no le he llamado mártir, yo he venido a someterme a preguntas, no a someterme a descalificaciones hacia mi persona, hacia mi sentido del humor. Me someto a preguntas pero no a consideraciones personales", ha señalado Díaz.