Irene Montero, nueva ministra de Igualdad, ha recogido la cartera del cargo de las manos de Carmen Calvo, vicepresidenta primera del Gobierno de coalición que conforman PSOE y Unidas Podemos.

La ministra ha comenzado su primer discurso tras prometer el cargo con una rotunda condena al último asesinato por violencia machista en España y con un mensaje de apoyo a la familia de la que ha sido la segunda víctima de 2020, una mujer de 61 años que ha sido asesinada a disparos por su pareja sentimental en Puertollano.

Montero también ha deseado la "pronta recuperación" de los agentes de policía que lograron evitar otro asesinato machista en Madrid siendo incluso apuñalados por el agresor, al que acabaron abatiendo.

"Nuestro compromiso será firme para hacer todo lo posible para que no haya ni una víctima más, para que no seamos ni una menos", ha reivindicado.

Citando a la teórica activista alemana Rosa Luxemburgo, la número 2 de Unidas Podemos ha destacado que "el primer gesto revolucionario es decir las cosas por su nombre", por eso, ha añadido: "Este ministerio de Igualdad será un ministerio feminista cargado de memoria. Memoria de aquellas mujeres que fueron y por las cuales hoy somos, como fue Federica Montseny, la primera ministra que tuvo nuestro país en la II República y que ya por entonces defendía el derecho a una ley del aborto".

Montero también se ha acordado "de las feministas de los 70 que pelearon contra el olvido, memoria las mujeres trans y lesbianas que pelearon por libertad, de las valientes que pusieron en marcha el Instituto de la Mujer, de las que hicieron feminismo en las escuelas", y de aquellas, ha dicho, que desde las instituciones "han impulsado el avance de la igualdad", con "mención especial de Bibiana Aído, Soledad Murillo y a María Teresa Fernández de la Vega", a las que ha enviado un mensaje: "Este país es mejor gracias al trabajo que habéis realizado".

"Gracias a las trabajadoras, a las cuidadoras, a las madres, las abuelas, a las estudiantes, a las que han sido agredidas, maltratadas, a las que ya no están, gracias a las miles de mujeres que han hermanado sus luchas aquí y allí, a las que habéis salido a las calles, a las que habéis defendido la libertad", ha defendido Montero.

"Para vosotras es este ministerio feminista, una herramienta cargada de memoria y que debe servir para atender las demandas de nuestro tiempo", ha asegurado la ministra. Un tiempo, ha dicho, que es "feminista": "Lo es gracias a las miles de mujeres jóvenes, mayores que han hermanado sus luchas. También a muchos hombres. Al tren de la libertad, al empuje de las asociaciones feministas, a las sindicalistas que se han dejado la piel, a las que habéis defendido la libertad y el amor en el Orgullo".

Irene Montero ha insistido en que será "un honor" ser la ministra de todas ellas: "Os necesitamos en alerta, sois nuestra brújula para no perder el camino".

La ministra ha reiterado que "España es un referente mundial para el feminismo" y por eso ha asegurado que España "nos exige que sigamos avanzando en igualdad" y por ello "no hay mayor apuesta que la de este Gobierno por las políticas feministas que imaginan un futuro donde la libertad sexual es la mejor seguridad ciudadana. Donde creemos a nuestras hermanas y donde no hay una menos. Un futuro en el que los hombres se sientan seguros y no amenazados, un futuro en el que también ellos puedan cuidar y amar en libertad".

"No nacimos mujeres, aprendemos a serlo", ha reivindicado Irene Montero, que ha asegurado que se crea un ministerio feminista "para dejar de ser las otras": "El feminismo es la primera línea en la lucha por la vida. No nos van a juzgar por lo que hagamos, nos van a juzgar por lo que somos, así que, que nada nos limite", ha zanjado.