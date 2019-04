El crudo rifirrafe de Esperanza Aguirre y Gabriel Rufián en el Congreso de los Diputados: "Yo soy un pringao, soy de barrio"

La expresidenta madrileña Esperanza Aguirre ha afirmado en el Congreso que, hasta donde ella sabe, "no ha habido ninguna financiación ilegal del PP de Madrid" aunque ha reconocido que cometió un "error craso" por no vigilar sus cuentas, de las que en todo caso no se encargaba.

En su declaración ante la comisión de investigación de la supuesta financiación irregular del PP, Aguirre ha afirmado que como presidenta del PP regional, cargo que ostentó de 2004 a 2016, "era responsable de todo lo que ocurría en el PP de Madrid, incluidas las finanzas". "Yo no monté ningún sistema de financiación, ya estaba cuando llegué", ha añadido para precisar luego que este sistema no era irregular y que, por lo que ella sabe, no ha existido una caja b.

Uno de los momentos más tensos de la comparecencia, ha sido cuando ha llegado el turno de Gabriel Rufián. "¿Quién es M. Rajoy?", le ha preguntado a Esperanza Aguirre. "En mi teléfono tengo Rajoy a secas, que es el Presidente y tengo M. Rajoy, la hermana de Rajoy", ha respondido ella.

Minutos después de que Aguirre haya dicho que no tenía "ni idea", Rufián ha espetado: "¿Cuántas veces me va a repetir que no tiene ni idea?"; a lo que Aguirre ha replicado que "las que hagan falta".

"Si usted en 20 años no sabe, es negligente o colaboradora necesaria", ha seguido Rufián, a lo que Aguirre ha añadido que la preguntas de Rufián "merecen esa respuesta".

El rifirrafe ha continuado y también Cataluña ha salido a colación. "Es una lástima que no me pregunte por los CDR porque tenía preparada una contestación; yo soy comité de defensa de la Constitución y usted de la república y resulta que les han detenido por terrorismo", ha dicho Aguirre a Rufián.