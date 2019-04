El ataque más feroz de Aguirre a Carmena: "Es la sacarina que amarga a todos los que desean invertir en Madrid"

En el primer debate de la ciudad para Camena, Aguirre ha llevado un año de motivos para criticar. "Nos ha retrotraído a los años más siniestros de la Restauración", lamenta Aguirre. Además, critica desde las propuestas más polémicas para el público infantil como "adoctrinar a los niños en el odio" hasta el intento en ciernes de crear una jurado vecinal en algunos distritos que califica como "la tentación totalitaria" o el permiso a las piscinas para celebrar un 'día sin bañador' que tilda como "una ocurrencia fantástica".

"No creo que tenga valor de hacer también el día sin velo", señala Aguirre tras lo que Carmena contesta: "¿Es eso lo que a ustedes les gusta?". Aunque el mayor reproche ha sido la acusación de que el consistorio ahuyenta la inversión. "Es la sacarina que amarga a todos los que desean invertir", le dice Aguirre a Carmena, pero la alcaldesa se defiende: "Eso no es verdad, los empresarios están contentos porque no tienen que pagar para conseguir nada".

Palabras en las que Aguirre ha visto una clara alusión. "Es un atentado al honor de Gallardón y Botella", lamenta. "No he dicho eso, ahora si usted lo vincula a una etapa tan concreta de personas próximas a ustedes", explica Carmena.

Aguirre acaba cambiando de tono. "Lamento que lo haya pasado mal" a lo que la alcaldesa le responde que "lo raro es que no lo haya pasado mal usted porque ha sido un espectáculo penoso". Tensión pese a la que la alcaldesa ha vuelto a llamar al diálogo.