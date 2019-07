Si PSOE y Unidas Podemos terminan pactando, no será suficiente. Los diputados de Esquerra pueden ser clave, aunque Sánchez haya dicho que no quiere votos de los independentistas y Gabriel Rufián insiste en que ellos no van a estar en el bloqueo y piden responsabilidad: "Dar una segunda oportunidad a Casado, Rivera y Abascal es un error histórico".

También a la espera de hasta dónde llegan PSOE y Unidas Podemos está Bildu. Sus cuatro diputados seguirán manteniendo la sintonía con Esquerra Republicana y aseguran que "no serán obstáculo para la investidura de Sánchez".

También se han reunido los diputados de Junts Per Catalunya para debatir sobre su voto, que siguen en el 'no', pero no es definitivo esperando qué hace Sánchez. Laura Borràs explica que "el escenario está abierto, pero que no se dan las circunstancias en este momento".

Y mientras, PP y Ciudadanos dicen que no saldrán del 'no' y que es Sánchez el único responsable de conseguir su investidura. Teodoro García Egea le pide que busque "entre los socios que ya le apoyaron una vez", mientras que Begoña Villacís le acusa de "estar mareando la perdiz".

En todo caso, el tiempo se agota y solo quedan días para que comience la investidura.