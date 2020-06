María Luisa Carcedo, exministra de Sanidad y diputada del PSOE, ha protagonizado un aplaudido discurso en el Congreso de los Diputados en el que ha alabado el Ingreso Mínimo Vital y ha criticado a aquellos que se oponen a la medida.

Su intervención, no ha discurrido sin interrupciones de por medio por parte de la oposición, ante las que la política ha mostrado su molestia: "Jolín, qué pena, chicos".

Carcedo ha arrancado con un aplauso tras dar las gracias a José Luis Escrivá, Pablo Iglesias y Pedro Sánchez por poner en marcha el Ingreso Mínimo Vital y "completar nuestro Estado de Bienestar".

"En este país hay una distribución muy injusta de la riqueza"

También ha agradecido al PP su apoyo para que la prestación salga adelante: "Estoy muy contenta que el PP lo apoye". "Tenemos que estar felices porque estamos haciendo nuestro trabajo y dando respuesta a una situación evidente: en este país hay una distribución muy injusta de la riqueza y eso se llama desigualdad", ha argumentado la política.

Por ello, cree que con esta medida se "pretende combatir esa desigualdad y los efectos más perjudiciales", como que haya niños que crezcan en la pobreza, en desventaja, algo que, dice, "un país decente no puede tolerar". Y cuando ya empezaban a producirse las primeras interrupciones del diputado 'popular' Alberto Casero Ávila, Carcedo ha dicho: "No se preocupen, (la pobreza) no se contagia, pero sí se hereda".

Contra el "negacionismo de la realidad" de PP y Vox

Carcedo ha criticado el "negacionismo de la realidad y confusionismo" que "plaga la bancada de Vox y el Partido Popular", lamentando que hasta ahora las ONG hayan solventado la falta de "políticas públicas que debe poner en marcha la acción política dirigidas a la cohesión social", con una férrea crítica al exministro de Hacienda y Funciones Públicas del PP, Cristóbal Montoro.

"Esta renta no es un servicio social, es una prestación y no contributiva, no va a tocar los fondos de las pensiones", ha recordado la exministra, un gasto que es "para las personas más necesitadas".

Así, ha criticado la doble moral de aquellos que sí están a favor de otras iniciativas, como la "deducción fiscal" para personas que sí tienen dinero, y dudan cuando las medidas se dirigen a las personas con menos rentas.

"Como es gasto para personas necesitadas, entonces ya van a ser vagos y van a cometer fraudes. Un poco de respeto a los ciudadanos, son tan de primera como nosotros y como las personas más ricas de este país, son ciudadanos iguales. Vale ya de apriorismos ideológicos", ha defendido la del PSOE.

Para cerrar su discurso, la exministra ha mantenido que estamos en la "obligación", como país, de hacer un sistema de protección de las personas que están en necesidad, de "todas las familias, y no de alguna solo", poniendo el énfasis en los niños.

Lastra exige que se retiren los insultos a Carcedo

Al concluir la intervención de Carcedo, la portavoz del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, ha pedido el turno de palabra "en calidad" de diputada para recordar que "este grupo va a votar 'sí', por si no se ha enterado".

Instantes más tarde, la socialista Adriana Lastra ha alzado la voz para denunciar los insultos a la ministra Carcedo: "Que lo retiren y que se disculpen".