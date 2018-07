La Ejecutiva del PSOE propone celebrar su congreso en junio ante el rechazo de algunas federaciones

NO LOGRA UN ACUERDO AL RESPECTO

La dirección del PSOE quiere aplazar a mediados de junio el 39 Congreso del PSOE, una decisión que no ha logrado el apoyo unánime de las federaciones, como ha constatado el secretario de Organización, César Luena, en una reunión con sus homólogos en los territorios.Fuentes socialistas han explicado que "no hay acuerdo" sobre la fecha y, en concreto, apuntan a que la federación de Susana Díaz, entre otras, no está conforme.