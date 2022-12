Edmundo Bal quiere ser el nuevo líder de Ciudadanos. El portavoz de la formación ha anunciado este viernes su intención de presentarse a las primarias para liderar el partido y sustituir así a la actual presidenta, Inés Arrimadas, a quien ha comunicado su decisión apenas minutos antes de hacerla oficial este viernes, en declaraciones a la prensa ante el Congreso de los Diputados.

Allí, Bal ha aludido a un proceso de "refundación" del partido y ha comunicado su intención de liderarlo: "Me voy a presentar a liderar ese proyecto. Quiero liderar ese proceso de refundación", ha asegurado. El actual portavoz asimismo ha afirmado que de la asamblea que se debe celebrar a mediados de enero deben salir "todos unidos" y, aunque ha admitido que su partido "vive momentos difíciles", ha reivindicado que Cs "tiene que luchar contra la crispación" y "los populismos".

Fuera de cámaras, Bal ha explicado a los periodistas que ha comunicado a Arrimadas su decisión antes de hacerla pública y ha incidido en que el partido tiene que cambiar de cara porque la situación no puede seguir así. De hecho, ha reconocido que ha elegido esta fecha para hacer el anuncio porque ya no aguantaba más.

No obstante, ha expresado su confianza en el partido, afirmando que no ha aceptado ofertas de trabajo muy jugosas que le han realizado. Además, ha aclarado que en el Congreso las cosas seguirán igual, con él como portavoz parlamentario, y ha negado tener enemigos ni mochilas.

Llamada a Arrimadas minutos antes de su anuncio

Entrevistado en Al Rojo Vivo, Bal ha precisado que ha llamado a Arrimadas "cinco minutos antes" de comparecer ante los medios. "Durante toda esta semana he tenido reuniones con ella y con la gente de su entorno", ha apostillado no obstante. Según ha revelado a preguntas de Antonio García Ferreras, la actual líder de Ciudadanos "se ha sorprendido" y le ha dicho que quería tomarse un café con él antes de salir ante la prensa. "Le he respondido que me encantará tomarme ese café con ella pero después", ha explicado.

El aspirante a ser el próximo candidato de la formación naranja -a la que ya representó en las elecciones autonómicas en Madrid- ha dicho tener "absoluta confianza en que esto va a remontar", tras los últimos varapalos electorales que ha recibido su partido y ha insistido en que el "proceso de refundación" debe concluir "con un cambio de líder". "Se trata de construir algo nuevo", ha insistido Bal, que ha incidido en la necesidad de "construir una oferta electoral que sea atractiva" para los votantes.

No obstante, ha asegurado que quiere hacer este camino "con todos los activos políticos relevantes" de la formación naranja. "Me presento como revulsivo para hacer que Ciudadanos sea algo nuevo y atractivo para la gente en los comicios", ha explicado. La entrevista puede verse bajo estas líneas: