La Asamblea de Madrid ha celebrado su pleno este jueves protagonizado por una bronca sobre corrupción entre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el grupo socialista madrileño. El Ayuso ha cargado duramente contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y el Gobierno, a quien ha tildado de "mafioso" e integrado por "caraduras" y "estalinistas".

El tenso pleno comenzó cuando el hombre fuerte del PSOE en Madrid, su secretario general Juan Lobato, preguntó por la corrupción del Partido Popular a Ayuso y la presidenta madrileña sacó toda la artillería para cargar contra el Ejecutivo central. "Si tenemos que hablar de corrupción de la A a la Z, no vamos a empezar por (José Luis) Ábalos y vamos a acabar por (José Luis Rodríguez) Zapatero, vamos a hablar de la B... de Berni, de Barrabés y de Begoña, la mujer del presidente del Gobierno, imputada y que está en todas las salsas. Otra que va pa'lante", ha espetado a continuación.

Previamente, Lobato había vaticinado que la presidenta madrileña no dedicaría ni "un minutito" a hablar de los jóvenes, el empleo, de la formación y de la vivienda. "No nos venga con sus distracciones de siempre, con Pedro Sánchez, ETA, Venezuela, con procedimientos judiciales... Mire, yo sabe que doy la cara siempre y que hablo de condenas y no de imputaciones. Y aquí ha habido imputados mucho tiempo y yo no he dicho ni palabra por coherencia", ha deslizado, refiriéndose a la apertura de diligencias contra la 'número tres' del PP madrileño y vicepresidenta de la Cámara, Ana Millán, por la presunta comisión de delitos de corrupción.

Y se cumplió lo vaticinado: Ayuso se centró en sus intervenciones en el Gobierno y el fiscal general. La 'popular' ha cargado contra García Ortiz quien, según ella, está "imputado por obedecer a las obsesiones del presidente del Gobierno", Pedro Sánchez, con ella. Ayuso ha criticado que "todos los poderes del Estado" hayan actuado "contra un ciudadano particular, al que ya han vulnerado su derecho a la defensa y al que ya han condenado política y mediáticamente con un escarnio desde hace un año". "Son ustedes unos mafiosos y unos estalinistas trabajando contra el adversario", ha lanzado.

También ha considerado que el fiscal general es un "caradura" que utiliza "la televisión pública para seguir difamando". "Esto es un insulto a los españoles y el ciudadano español está indefenso ante este Gobierno que utiliza prácticas mafiosas", ha trasladado, para a continuación sostener que el Ejecutivo de Pedro Sánchez es "un gobierno de tiranos, de caraduras, un gobierno que no cuida los derechos de los ciudadanos". "Y por eso Pedro Sánchez también irá pa'lante", ha sentenciado, usando la fórmula que usó en X su jefe de Gabinete Miguel Ángel Rodríguez.

Tras estas declaraciones, Lobato ha exigido a Díaz Ayuso que pida disculpas al PSOE tras su "barriobajera" intervención en la Asamblea. El socialista ha tildado de "absolutamente vergonzoso" este discurso y ha afeado, además, que lo haya hecho el PP de Madrid. "Ya saben que yo el y tú más no lo uso en la vida. Se lo he dicho a la cara aquí ha habido imputados durante mucho tiempo y no solo uno, alguno más del PP y yo no he abierto la boca", ha insistido Lobato.

"Preimputar al fiscal para tapar los delitos del novio"

También la portavoz de Más Madrid en la Asamblea madrileña, Manuela Bergerot, ha criticado la intervención de Ayuso, recordándole sus polémicas desde que es presidenta autonómica usando su misma fórmula: "Usted siempre pa'lante, de ático en ático, pero hasta que llegue la justicia". "Han conseguido preimputar al fiscal general del Estado para tapar los delitos del novio de la presidenta. Señora Ayuso, usted sí que es la número uno", ha sostenido Bergerot.

Asimismo, ha acusado a la presidenta madrileña "de exprimir a la gente hasta que no tiene un euro más, luego aterrorizarlos con bandas paramilitares como desokupa". Ayuso, sobre esto, solo ha querido lanzar una crítica contra el Banco de España, presidido por el exministro José Luis Escrivá. "Intervenir la vivienda, por mucho que diga el nuevo okupa del Banco de España, lo único que se va a conseguir primero es acabar en los tribunales", ha zanjado.