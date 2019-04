Duras críticas desde el PP y Ciudadanos al gobierno alternativo a Rajoy que quiere proponer Pedro Sánchez

A Pedro Sánchez le llueven las preguntas, pero, de momento, prefiere no desvelar su fórmula para liderar un gobierno alternativo al de Rajoy. Lo que Sánchez si adelanta es que por mucho que insistan, seguirán diciendo 'no' a Rajoy. "Nosotros no nos vamos a abstener. Lo que vamos a hacer es plantar cara", ha explicado el líder del PSOE.

Y mientras el líder socialista no explica cómo ni con qué socios quiere plantar cara, el presidente en funciones advierte de los riesgos de embarcarse en un proyecto con los independentistas. "Lo que pretende Sánchez lo permite la aritmética, pero no lo permite ni la razón ni los españoles", asegura Mariano Rajoy.

Es más, desde Moncloa admiten estar preocupados por la posibilidad de un gobierno que, según la vicepresidenta, sería malo para España. El líder de Ciudadanos cree que, sencillamente, esa opción es inviable. "Hay que formar gobierno para gobernar, no para que Pedro Sánchez sea presidente tres cuartos de hora", ha criticado Rivera.

Iglesias aún cree que es posible evitar una vuelta a las urnas y le pide a Sánchez que se deje de rodeos. El líder de Podemos consique que "Pedro Sánchez debería aclararse y decirle a la gente la verdad".

Y entre los valedores de Sánchez hay quien no cierre la puerta a un pacto con los independentistas, con matices. "Para favorecer esa investidura han de eliminar, como condición, cuestiones inaceptables para nosotros, como un referéndum sobre la independencia", ha propuesto Miquel Iceta. Condicionantes de un guion al que aún le faltan los capítulos finales.