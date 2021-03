Los historiadores Carlos Babío y Manuel Pérez Lorenzo han entregado este sábado a la Delegación del Gobierno en Galicia más de 3.000 firmas que reclaman al Estado que presente un recurso contra la "inasumible" sentencia que obliga a indemnizar a los Franco por el Pazo de Meirás. Los autores del libro "Meirás: un pazo, un caudillo, un expolio", portavoces de Iniciativa Galega pola Memoria, han presentado este mediodía el comunicado "Volver a pagar por lo robado. Una sentencia inasumible para el estado democrático", junto a representantes del mundo de la cultura y del asociacionismo.

El texto solicita al Estado que presente un recurso contra la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña sobre el Pazo de Meirás porque esa resolución declara que los herederos del dictador han sido poseedores de buena fe y reconoce su derecho a ser indemnizados por el mantenimiento del inmueble desde el 1975. En declaraciones a los medios de comunicación, Carlos Babío ha pedido al Gobierno central y a la Xunta –las únicas administraciones implicadas en la causa que rechazan apelar el fallo- que rectifiquen porque la sentencia "blanquea el franquismo".

En este sentido, ha denunciado el "silencio incomprensible" del Estado después de haber manifestado que la primera sentencia, la del Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña, que declaraba a los Franco poseedores de mala fe, "era sólida". Además, ha considerado que "no existen argumentos" para no recurrir después de que la Abogacía del Estado alegase motivos jurídicos. Por su parte, Manuel Pérez Lorenzo ha sostenido que les gustaría no haber tenido que escribir el manifiesto y ha asegurado que el Estado da "por buena" una sentencia que no pueden "asumir".

"Pensar que a partir del 1975 la familia Franco es poseedora de buena fe nos parece un despropósito y algo absurdo", ha recalcado el historiador, que ha detallado que Carmen Polo era poseedora del inmueble en ese año y ella estuvo presente "en el acto de donación". Por ello, ha emplazado a las administraciones a "batallar hasta el final" porque "si lo hacen obtendrán el aplauso de una sociedad democrática que no les recriminará el resultado final".

Si no lo hacen, ha añadido, la sociedad gallega, que puso en marcha este proceso, "condenará esta actuación". También la escritora Beatriz Maceda ha subrayado que el fallo "teje un discurso que ayuda a blanquear el franquismo" desde la "absoluta subjetividad" e "insultando la memoria de las víctimas". Después de haber mantenido encuentros con los grupos parlamentarios, ha indicado Carlos Babío, han decidido entregar las firmas de esta forma porque el delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, no ha respondido a su petición de reunirse.

También han acudido a este acto el presidente de la Asociación de Escritores en Lingua Galega (AELG), Cesáreo Sánchez; el escritor Lois Diéguez o el presidente de Defensa do Común, Manuel Monge, entre otros. Los Ayuntamientos de Sada y A Coruña, así como la Diputación provincial ya anunciaron que recurrirán por su cuenta la sentencia.