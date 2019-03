El doloroso relato del padre de Julen: "Si yo hubiera cabido por ese agujero, me tienen que sacar con mi hijo"

El padre de Julen, José Roselló, ha hablado en una entrevista en la revista Semana sobre cómo vivó el terrible accidente y cómo sigue la diligencias que sigue el caso en los juzgados.

Asegura que durante el rescate tenían la "sensación" de que les querían apartar del lugar: "Teníamos la sensación de que nos querían echar, por lo que fuera, pero no lo consiguieron. No nos contaban toda la verdad, a veces me pregunto qué más les daba que la supiéramos".

José asegura que no se "cree" el informe que presento la defensa de David, dueño de la finca donde sucedieron los hechos, en el que se culpa de la muerte del menor a los rescatistas: "A David le hemos dicho que no estamos de acuerdo en que su abogado diga que nosotros apoyamos el informe".

"Yo no sabía que se había utilizado una piqueta para el rescate. No creo que la piqueta matase a mi hijo, si eso fuera así... apaga y vámonos", señala.

El padre del pequeño cuenta también que tanto él como su pareja no descansan desde el accidente: "A nadie, ni a mi peor enemigo le deseo lo que nos ha pasado".

"Si yo hubiera cogido por ese agujero, me tienen que sacar con mi hijo", relata, apuntando que sus dos hijos están "orgullosos" de ellos: "Estoy totalmente seguro de que mis dos ángeles que tengo en el cielo están muy orgullosos de nosotros".

