De ¿doctor es grave?, a... ¿doctor es caro?

Según ha publicado el Boletín Oficial del Estado, los pacientes que no estén ingresados pero que sí vayan al hospital a recoger la medicación que necesiten, deberán pagar un 10% de su precio. Se trata de fármacos para enfermedades como la Hepatitis C o el VIH. La medida, puesta en marcha por el Ministerio de Sanidad, entrará en vigor el 1 de octubre.



Por esta razón, el PSOE ha difundido un vídeo en el que critica el repago sanitario del Gobierno de Mariano Rajoy. Lo ha hecho destacando que, a partir de ahora, los pacientes no se van a preocupar por su salud, sino que tendrán en cuenta el dinero que deberán gastar en pagar sus tratamientos.