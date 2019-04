División en el PSOE: Susana Díaz dice que "no es serio" seguir sin gobierno e Iceta se aferra al 'no' a Rajoy

Es la declaración más dura de Susana Díaz desde que el Gobierno continúa en funciones: "Por más paños calientes que se le quieran poner a esta situación no podemos ocultar que no tener a estas alturas un gobierno no es serio".

Aunque la presidenta de la Junta de Andalucía no entra en la fórmula para resolver esta parálisis: "Necesitamos como españoles y como andaluces que se resuelva rápidamente la cuestión de la gobernabilidad más allá de cómo se haga o deba hacerse".

La mayoría de críticos reconocen en las últimas horas que votarán lo que diga el partido. "Todos debemos cumplir lo que decida el partido", señala Luena. Mientras que Iceta se mantiene como la gran cara del no es no dispuesto a saltarse la disciplina de voto: "No me dedico al conteo ni a mirar que gente está cambiando de posición, nosotros lo que hacemos es defender la nuestra".

Frente a la posibilidad de que haya una abstención técnica desde el PSOE andaluz defienden ser claros a los ciudadanos. "No podemos ir con titubeos, tenemos que ir de frente", señala Antonio Pradas.

Para algunos pesos del partido el objetivo tiene que ser otro. "No a las terceras elecciones. El PSOE tiene que aplicar su programa desde la oposición", señala Eduardo Madina. Espera que tras la reunión del máximo órgano del PSOE todos acaten la decisión,que se conocerá el domingo en el Comité Federal.