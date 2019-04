Diputados hablando a sillas vacías, así fue el plantón del Gobierno del PP al Congreso

NI RAJOY NI SUS MINISTROS ACUDIERON AL CONGRESO EN TODA LA TARDE

Diputados hablando a sillas vacías y lanzando duros reproches a los ausentes. Los miembros del Gobierno del PP no acudieron al pleno del Congreso para indignación de la oposición al completo. Por no ir, ni Rajoy ni sus ministros fueron en toda la tarde. No obstante, la espantada consiguió algo difícil: poner a toda la oposición de acuerdo.