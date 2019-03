Los diputados díscolos del PSC no entregan su actas

Los diputados díscolos del PSC, Marina Geli, Joan Ignasi Elena y Núria Ventura, han insistido en su voluntad de no entregar el acta de diputado, ya que su postura no es la de "tres diputados aislados" y la solución va más allá de "una operación de maquillaje, sino que es un debate de fondo".

"Ver esto como una decisión de tres personas aisladas es un error, es no contemplarlo en su dimensión. No se trata de que tres diputados, a la brava, han decidido hacer una cosa diferente por intereses personales, cuando han habido dimisiones en la ejecutiva y tantísima gente está votando cosas diferentes en el territorio", ha recordado Elena.

En declaraciones a Rac1, Catalunya Ràdio y TV3, el exalcalde de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) ha asegurado que la "voluntad de los tres es seguir siendo diputado socialista", mientras que Marina Geli ha apuntado: "Soy diputada del PSC y espero seguir siéndolo".

"Lo que debe decidir el PSC es si quiere tener una representatividad plural. Si fuera tan fácil como dejar el acta de diputado y resolver el tema, me lo plantearía. Pero el debate no es eso. Es un tema troncal en el PSC, traspasa un debate orgánico, es de fondo", ha apuntado la exconsellera, que ha opinado que "la solución del PSC ahora no puede ser de maquillaje".

Por su parte, Núria Ventura ha afirmado que su lugar está en el PSC": "Continuaré luchando para introducir los cambios que considero que necesita el partido para ser útil a la sociedad. Todos debemos serenar un poco el debate y reflexionar. Tenemos la oportunidad de reconstruir el partido si todos ponemos voluntad", ha señalado.

Por otro lado, Elena ha añadido que "no contemplan de ninguna manera" la posibilidad de acabar siendo expulsados: "El nuevo PSC, que nació hablando de nuevas formas y nueva cultura política, no puede ser que culmine con expulsiones. No responde a la tradición del PSC ni a la voluntad de la mayoría del partido".