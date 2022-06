Un diputado de Vox en el Parlament ha sido fotografiado mientras compraba entradas para el concierto de Bruce Springteen. Antonio Gallego Burgos ha sido el protagonista de la polémica fotografía. En cambio, no será sancionado ni amonestado, ya que el reglamento del parlamento catalán no hay especificaciones sobre qué hacer con los diputados que no están pendientes de lo que ocurre en el Hemiciclo.

En la fotografía, publicada por El Periódico de Catalunya, se puede ver la pantalla del ordenador del diputado en la página web de la venta de entradas del concierto.

La imagen, recogida por laSexta en el vídeo principal de esta noticia, se podía ver desde la tribuna de los invitados mientras se debatía el decreto del uso del catalán en las escuelas. Además, El Periódico apunta a que el parlamentario invirtió varios minutos en la compra online de las entradas.